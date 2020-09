POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am 10.09.2020 um 12:10 Uhr kam es in der Sägemühlenstraße zu einem Vorfall bei welchem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 72-jährige Leeranerin befuhr ordnungsgemäß mit ihrem Fahrrad den geteilten Fuß-und Radweg an der Sägemühlenstraße, als sie von einem Fußgänger mit Hund unvermittelt vom Fahrrad gestoßen wurde. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich an mehreren Körperpartien. Der 80-jährige Verursacher entfernte sich hinterher von der Örtlichkeit, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, wurde aber von Zeugen, die den Vorfall beobachteten, identifiziert und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die verunfallte Frau wurde von den Zeugen in Obhut genommen und der ärztlichen Versorgung zugeführt.

Filsum/Lammertsfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am 11.09.2020 gegen 09:10 Uhr kam es auf der Kreuzung Friesenstraße/Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sonderfahrzeug Rettungswagen und einem Pkw VW Transporter. Der Rettungswagen befuhr auf dem Weg zu einem Einsatz die Friesenstraße in Fahrtrichtung Lammertsfehn unter Nutzung von Sonder-und Wegerechten. An dem Kreuzungsbereich zur Hauptstraße übersah der Fahrer des Rettungswagens einen von rechts kommenden VW Transporter, welcher die Hauptstraße in Richtung Remels befuhr und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Aufprall wurde die Besatzung des Rettungswagens leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

