Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Haftbefehl vollstreckt

Kassel (Hessen) (ots)

Ein 50-Jähriger, ohne festen Wohnsitz, wurde am Montag (07.09.) am Hauptbahnhof in Kassel durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Identitätsüberprüfung stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige von der Staatsanwaltschaft Wetzlar gesucht wurde. Wegen Erschleichen von Leistungen war der Wohnsitzlose zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro verurteilt worden. Da er den Geldbetrag nicht entrichten konnte, musste er ersatzweise eine 20-tägige Freiheitsstrafe antreten.

