Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: 3er BMW im Gleisbett - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Samstag (28. Dezember, 2:23 Uhr) landete ein 29 Jahre alter Mann mit seinem 3er BMW im Gleisbett der Duisburger Straße. Ob der Fahrer zu schnell unterwegs war und es deshalb in Höhe der Kampstraße zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. Da es widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang gibt, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der BMW zuvor aufgefallen ist. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280-0. (jt)

