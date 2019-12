Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Café ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Freitagmorgen (27. Dezember, 7:25 Uhr) haben zwei unbekannte Männer eine Kassiererin in einem Café an der Gertrudenstraße mit einem Messer bedroht. Die Frau konnte aus dem Café auf die Straße flüchten. Ein Gast alarmierte die Polizei. Das Duo nahm ein Tablet mit und war mit schwarzen Kapuzenjacken bekleidet, die sie zur Tatzeit ins Gesicht gezogen hatten. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern nimmt das KK 13 unter der Telefonnummer 0203 280-0 entgegen.(jt)

