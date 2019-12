Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Tatverdächtiger Drogendealer gefasst

Duisburg (ots)

Polizisten haben auf Höhe der Kreuzung Bayernstraße/Mecklenburger Straße am Sonntagabend (29. Dezember, 20:55 Uhr) einen schwarzen BMW kontrolliert. Dabei bemerkten sie starken Marihuana-Geruch. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten zwölf Gefrierbeutel Marihuana, drei Ampullen Kokain sowie Bargeld in kleiner Stückelung und stellten alles sicher. Die Einsatzkräfte nahmen einen 28-Jährigen mit zur Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dem Haftrichter vorgeführt. (stb)

