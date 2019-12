Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Versuchter Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (29. Dezember, 20:40 Uhr) hat ein Mann mit einem Messer in der Hand versucht, eine Tankstelle auf der Kaiser-Friedrich-Straße zu überfallen. Der Täter betrat die Tankstelle und forderte von einer 56-jährigen Angestellten Bargeld. Diese flüchtete in einen Mitarbeiterraum und verständigte die Polizei. Der Räuber ergriff nach ersten Erkenntnissen ohne Beute die Flucht in Richtung Hermannstraße. Der Täter trug einen weiß-grauen Pullover mit schwarzem Emblem auf der Rückseite und eine helle Jogginghose. Zeugenhinweise nimmt das KK13 unter der Telefonnummer 0203 280-0 entgegen.(jt)

