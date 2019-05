Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbrecher am frühen Morgen in Vilkerath unterwegs

Overath (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28.05.) drangen Diebe in ein Garten-Fachgeschäft für Motorgeräte in Vilkerath ein.

Um kurz vor 04.00 Uhr löste die Alarmanlage auf dem Maarweg aus. Die Diebe hatten sich einen großen Mauerstein genommen und damit eine Scheibe der Zugangstüre zerstört. Aus der Auslage nahmen sich die Einbrecher mehrere hochwertige Kettensägen und flüchteten unerkannt.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

