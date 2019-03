Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Roter Kleinwagen gesucht

Lathen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.30 Uhr war dort ein in Richtung Hauptstraße fahrender roter Kleinwagen mit einem am Seitenrand geparkten, grauen Ford C-Max zusammengestoßen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

