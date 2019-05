Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Exhibitionist mit Sturmhaube unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Zwei Frauen sind am Montagvormittag (27.05.) im Waldgebiet an der Katterbachstraße belästigt worden.

Die beiden Geschädigten (76/77 Jahre) waren um 11.10 Uhr in dem Waldstück zwischen dem Landgut Diepeschrath und der Katterbachstraße unterwegs. In Höhe des Hundeübungsplatzes trat ein Mann aus der dortigen Schutzhütte. Der trug eine schwarze Sturmhaube, hatte die Oberbekleidung nach oben geschoben und die Hose hing in den Kniekehlen.

Die Frauen schrien den Mann an und drohten mit der Polizei. Daraufhin zog er die Hose hoch, lief zu einem dunklen Fahrrad und flüchtete in Richtung Katterbachstraße. Der Exhibitionist war etwa 180cm groß und schlank. Die Oberbekleidung war dunkel und er trug eine grüne Cargohose. Er wirkte aus Sicht der Frauen "nicht alt" und hatte eher ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. (rb)

