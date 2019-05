Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Drei Motorradunfälle am Sonntag

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntag (26.05.) hat die Polizei drei Motorradunfälle im Stadtgebiet aufgenommen. Dabei wurden vier Menschen verletzt.

Bereits um kurz nach 10.00 Uhr traf es einen 18-jährigen Solinger auf der Hilgener Straße (K18). Der junge Mann war mit seiner Honda in Richtung Burscheid unterwegs. In der letzten Linkskurve vor der Überquerung des Eifgenbaches verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in das örtliche Krankenhaus. Die Honda, an der ein geschätzter Schaden von 2.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Am späten Mittag (13.30 Uhr) verletzte sich ein 31-jähriger Burscheider auf der Landstraße 157 (Hünger). Eine 49-jährige Kölnerin fuhr mit ihrem Roadster Westfield vor dem Motorradfahrer in Richtung Neuenflügel. Das Navigationsgerät der Ortsunkundigen teilte ihr plötzlich mit "hier links abbiegen". Daher bremste sie stark und bog gleichzeitig ab. Der KTM-Fahrer versuchte noch links an dem Sportwagen vorbeizuziehen. Trotzdem kam es zu einer leichten Kollision. Der leichtverletzte Motorradfahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden blieb mit knapp 3.000 Euro gering.

Um kurz vor 18.00 Uhr ereignete sich der dritte Unfall in Neuenhaus auf der B51. Eine 56-jährige Mönchengladbacherin war mit ihrem Toyota in Richtung Hilgen unterwegs. In Höhe der Unfallstelle bog sie nach links auf ein Grundstück ab und schätzte dabei die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Motorrades falsch ein. Der 48-jährige Remscheider versuchte noch mit seiner Maschine nach rechts auszuweichen - aber vergeblich. Der Toyota traf ihn und seine Sozia an den Beinen, einen Sturz konnte der BMW-Fahrer aber noch verhindern. Die 39-jährige Sozia kam zur ambulanten Versorgung in das örtliche Krankenhaus, der 48-Jährige benötigte nach eigenen Angaben keinen Arzt. Der Sachschaden wurde auf knapp 2.000 Euro geschätzt, der Toyota wurde abgeschleppt. (rb)

