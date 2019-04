POL-MFR: (540) Angebliche Handwerker waren aktiv

Polizeipräsidium Mittelfranken

Am Mittwochnachmittag (17.04.2019) gab sich in mehreren Fällen ein Unbekannter als angeblicher Handwerker im Nürnberger Westen aus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an Wohnungstüren in der Hufelandstraße, der Felixstraße und der Zweibrückener Straße. Der Mann gab an, dass er die Wasserhähne überprüfen müsse und bat um Einlass. Er wies die Bewohner an, die Wasserhähne im Bad aufzudrehen und entwendete im weiteren Verlauf Bargeld oder Schmuck.

Der Mann war circa 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, hatte südländisches Aussehen und eine Tätowierung am linken Arm.

Die Polizei warnt erneut davor, nicht angemeldete Handwerker in die Wohnung zu lassen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

