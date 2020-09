Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Aggressiver Fahrgast flüchtet vor Bundespolizei

Ahnatal-Weimar (Kreis Kassel/Hessen) (ots)

Gleich zweimal versuchte am Sonntagmorgen (06.09.) ein 60-Jähriger, sich Zutritt zu einer Regionalbahn zu verschaffen.

Der Mann wollte am Haltepunkt in Ahnatal-Weimar ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz in einen Zug nach Kassel Wilhelmshöhe steigen. Die mehrfachen Hinweise des Zugbegleiters, den Infektionsschutz anzulegen, ignorierte er ebenso, wie die Aufforderung, den Zug zu verlassen. Erst nach Androhung, die Polizei zu informieren, stieg der 60-Jährige aus.

Ca. eine Stunde später versuchte es der gebürtige Baden-Württemberger erneut. Bei der nächsten Bahn verschaffte er sich Zugang, indem er den Bahnmitarbeiter zur Seite schob. Der unliebsame Fahrgast schimpfte und pöbelte unentwegt in Richtung des Zugbegleiters, dieser informierte die Bundespolizei in Kassel. Beim nächsten Halt des Zuges, im Bahnhof Obervellmar, wollten die Beamten den Mann zur Rede stellen. Als der die Polizei erkannte, flüchtete er in ein nahegelegenes Wohngebiet und versuchte, sich dort zu verstecken. Nach kurzer Suche konnte er jedoch im Garten eines Mehrfamilienhauses aufgegriffen werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den aggressiven Fahrgast ein Strafverfahren eingeleitet.

