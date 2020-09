Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung der Polizeinspektion Leer/Emden für den 10.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Nachtragsmeldung ++Zeugen gesucht++

Moormerland- Zeugen gesucht Am 10.09.2020 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:40 Uhr ist es an einem Pkw Cabrio, welches im Besitz eines Moormerländer Ehepaares steht, zu einer Beschädigung gekommen, die nach bisherigen Erkenntnissen von einem Geschoß stammen könnte. Das Ehepaar fuhr mit seinem Fahrzeug nach einem Werkstattbesuch über mehrere Strecken in der Gemeinde Moormerland und besuchte dabei auch den Polderweg. In Höhe des dortigen Spielplatzes hörte das Ehepaar, eine 52-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann, einen besonders lauten Knall, welchen sie zuerst nicht nach einer bestimmten Herkunft zuordnen konnten. Als der Ehemann am Ende der Straße Polderweg auf der Beifahrerseite das Fahrzeug verließ, fiel ihm in Kniehöhe umgehend ein Loch in der Beifahrertür auf, welches nicht von einem herabfallenden Gegenstand herrühren könne. Die verständigte Polizeidienststelle in Moormerland nahm umgehend vor Ort die Ermittlungen auf. Nach ersten Mutmaßungen könnte die Beschädigung an dem Fahrzeug von einem Geschoß stammen, dies muss durch Folgeermittlungen bestätigt werden. Sollte sich die Vermutung, dass es sich um einen Schuss gehandelt hat, zutreffen, müsste dieser aus Richtung der Straße Kolonistenweg gekommen sein. Anwohner und andere Zeugen werden gebeten, sich für sachdienliche Hinweise bei der Dienststelle in Moormerland mitzuteilen. Vielleicht gab es in der Nähe auffällige Beobachtungen zu Personen oder Geschehnissen, die zur Klärung der Sachlage dienen können

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104/ 114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell