Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ladendiebstahl: Zwei Georgier vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (20.07.) wurden zwei Georgier bei einem Ladendiebstahl in einem großen Supermarkt an der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen.

Die Männer entwendeten Druckerpatronen im Wert von knapp 1000 Euro. Die beiden 37 und 46-jährigen Tatverdächtigen, die sich erst seit März beziehungsweise Mai 2020 in Deutschland aufhalten, sind schon mehrfach wegen Ladendiebstahls in Erscheinung getreten und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell