POL-RBK: Overath - 21-Jähriger versteckt Marihuana, Tilidin und Bargeld

Overath (ots)

Ein 21-Jähriger Overather verbrachte den Montagnachmittag (20.07.) im Gewahrsam.

Der Mann hatte gegen 11:40 Uhr versucht, jeweils zwei große Metallkisten und eine Sporttasche im Gebüsch am Ufer der Sülz in Untereschbach zu verstecken. Der Inhalt: Eine Geldsumme im unteren vierstelligen Bereich, Marihuana und Tilidin in nicht geringen Mengen.

Jeweils zwei Zeugen beobachteten den 21-Jährigen dabei und alarmierten die Polizei, die schnell auf die Spur des Beschuldigten kam - nicht zuletzt, weil die aufgefundenen Kisten auch noch mit dem Vor- und Nachnamen des Beschuldigten versehen waren.

Die Beamten konnten den Mann schließlich an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Aufgrund des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln wurde die Wohnung des Beschuldigten mit dessen Einverständnis durchsucht. Und auch hier wurden die Beamten fündig: Sie stellten unter anderem Tütchen mit Betäubungsmitteln und Cannabissetzlinge sicher.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln. (ma)

