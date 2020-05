Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Büren (ots)

(ob) Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Büren ein Verkehrsschild umgefahren und ist geflüchtet. Der Fahrzeugfahrer befuhr in Büren die Nikolausstraße in Richtung Oberstadt. In Höhe der Mittelstraße geriet das Auto nach rechts auf den Gehweg und überfuhr ein Straßenschild. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Fahrzeug muss im Frontbereich erheblich beschädigt worden sein. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile gefunden, die auf einen schwarzen VW Passat schließen lassen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251-3060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell