Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Beifahrerscheiben während der Fahrt zersplittert

Overath (ots)

Die Scheiben an zwei Pkw sind während der Fahrt auf der A4 beschädigt worden. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Eine 33-Jährige war mit ihrem weißen VW Golf am Sonntag (19.07.) gegen 14:40 Uhr auf der A4 in Richtung Olpe unterwegs. Kurz vor der Raststätte Aggertal zersplitterte plötzlich die Scheibe der Beifahrertür. Die Splitter verletzte die Fahrerin aus Köln leicht. Ihr Kind im Fond des Wagens blieb unverletzt. Zeitgleich war fast auf gleicher Höhe ein 61-Jähriger aus Würselen in seinem grauen Renault Megane in Richtung Olpe unterwegs. Auch bei ihm zersprang plötzlich ohne ersichtlichen Grund die Scheibe der Beifahrertür. Dabei wurde die 61-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Warum die Scheiben zersprangen, ist zurzeit noch unklar. Zeugen, die im Vorbeifahren oder von der Raststätte aus Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis unter der Telefonnummer 02202 205-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. (gb)

