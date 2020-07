Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Diebe machen sich an einer Forstmaschine zu schaffen

Wermelskirchen (ots)

Unbekannte haben Geräte für den Forstbetrieb gestohlen.

Die Forstmaschine steht in Asmannskotten auf einem Feld. Diebe haben sich in der Zeit vom 18.07. (14:30 Uhr) bis 20.07 (14:15 Uhr) daran zu schaffen gemacht und das Führerhäuschen aufgebrochen. Im Inneren stahlen sie zwei Bedienelemente. Am Greifarm selber fehlte der Hydrauliksteuerblock. Zum Abtransport brauchten vermutlich mehrere Täter auch ein entsprechendes Fahrzeug, denn die Beute wiegt über 150 kg.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

