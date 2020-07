Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Aufmerksamer Zeuge verfolgte Einbrecher - Polizei kann zwei Täter festnehmen

Overath (ots)

Zeugen bemerkten Unbekannte im Nachbarhaus. Sofort verständigten sie die Polizei. Einer verfolgte die Täter und konnte so wertvolle Beobachtungen machen.

Auf ihrer Terrasse sitzend bemerkte am Samstag (18.07.) 20:15 Uhr eine Familie vier unbekannte Personen aus dem Nachbarhaus kommend. Sofort telefonierte man mit den Geschädigten und erfuhr, dass eigentlich niemand zu Hause sei. Zur Bestätigung klingelte der 48-jährige Zeuge zusätzlich an der Haustür. Nachdem wirklich niemand aufmachte, schwang er sich sofort in seinen Pkw und nahm die Verfolgung der vier Unbekannten auf. Er beobachtete sie unauffällig in der Einmündung Stargarder Straße / Breslauer Straße, von wo aus die vier getrennt weiter gingen. Im Hirschbergerweg trafen sich die vier dann wieder an einem weißen Audi Q7 mit einem Kölner Kennzeichen. Sofort stiegen die Täter ein und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Durch die unglaublich gute Beschreibung der Männer, des Fluchtweges und des Fluchtwagens konnten Polizisten den Wagen ausfindig machen und verfolgen. In der Holzbachtalstraße stoppte der Wagen plötzlich. Die Täter stürmten aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß weiter.

Zwei der Männer im Alter von 24 und 28 Jahren konnten im Rahmen der Fahndung - wobei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde - festgenommen werden. Die beiden Kölner wurden noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Beide kamen umgehend in U-Haft.

Zwei der Täter sind weiterhin auf der Flucht. Die Polizei bittet Zeugen, die ebenfalls etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell