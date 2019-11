POL-FR: Bad Krozingen: Polizei mit Infomobil zum Thema Wohnungseinbruch in der Region

Polizeipräsidium Freiburg

Bad Krozingen: Polizei mit Infomobil zum Thema Wohnungseinbruch in der Region

Freiburg (ots)

*** Sicherheitstipps und aktuelle Sicherungstechnik im Informationsfahrzeug ***

Die Polizei rechnet zu Beginn der dunklen Jahreszeit erfahrungsgemäß mit vermehrten Wohnungseinbrüchen. Neben verstärkten Streifen- und Kontrolltätigkeiten werden auch Hilfen angeboten, um das eigene Haus oder die Wohnung besser zu sichern.

In einem Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg werden aktuelle Sicherungstechniken zu sehen sein. Mit vielen Tipps und Informationen werden speziell ausgebildete Polizeibeamte über die Möglichkeiten der Einbruchssicherung informieren.

Interessierte können sich auch anhand mitgebrachter Bilder von gefährdeten Fenstern und Türen beraten lassen.

Das Informationsfahrzeug ist in Bad Krozingen am Mittwoch, den 27.11.2019 in der Zeit von 12-18 Uhr auf dem Lammplatz (Marktplatz) im Einsatz.

