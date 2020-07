Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Wohnungseinbruch am Nachmittag

Odenthal (ots)

Gestern Nachmittag (16.07.), zwischen 15:30 und 17:20 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Wingensiefer Kamp in Glöbusch eingebrochen.

Sie brachen die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Die Geschädigten bemerkten den Einbruch, weil die Türen vom Kühlschrank offen standen, als sie nach Hause kamen.

Was genau entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, teilt diese bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 der Polizei mit. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell