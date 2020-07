Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Heek (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Heek abgespielt hat. Ein 67-jähriger Ahauser wollte gegen 16.10 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt auf die Benzstraße fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Lkw eines 30 Jahre alten Telgters, der die Benzstraße in Richtung Röntgenstraße befahren hatte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der 67-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell