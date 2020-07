Polizeipräsidium Konstanz

Schwarzwald-Baar-Kreis) Tanksäule raucht (12.07.2020)

Während eines Tankvorgangs trat am Sonntag gegen 20.15 Uhr an einer Tankstelle in der Villinger Straße aus einer Säule starker Rauch aus. Die Freiwillige Feuerwehr Unterkirnach wurde alarmiert und rückte sofort mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an. Nachdem der Tankvorgang unverzüglich beendet wurde, ließ die Rauchentwicklung auch vollständig nach. Zusammen mit dem Tankstellenbetreiber konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Rauch vermutlich durch einen leeren Tank entstanden war, genaueres wird jedoch von einem Techniker überprüft. Die Stromzufuhr wurde sofort abgestellt, sodass keine Brand- bzw. Explosionsgefahr bestand.

