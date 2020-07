Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autoaufbrüche in Tiefgarage (11.07.-12.07.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Täter öffnete im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag 20.30 Uhr, gewaltsam zwei Fahrzeuge, die in der Tiefgarage des Einkaufszentrum REWE in der Dürrheimer Straße abgestellt waren. Der Täter schlug jeweils ein Fenster ein, entriegelte anschließend das Auto und durchsuchte es nach Brauchbarem. An einem Daimler-Benz entfernte er beide Kennzeichen, das vordere lag abgerissen vor dem Auto, das hintere konnte nicht aufgefunden werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, in Verbindung zu setzen.

