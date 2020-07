Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Tödlicher Motorradunfall (13.07.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Am heutigen Montagmorgen ereignete sich gegen 08.30 Uhr auf der B 313 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Ein von der Autobahnabfahrt Stockach-West kommender 26-jähriger VW-Fahrer wollte an der Einmündung K 6165-B 313 / B 313 nach links in Richtung Stockach abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, von Stockach in Richtung Espasingen fahrenden Motorradfahrer, der seitlich mit dem Pkw kollidierte. Der 56-jährige Mann zog sich schwere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein zufällig vorbeikommender Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen und dem Polizeirevier Stockach wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr Stockach auch die Straßenmeisterei. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, der ebenfalls an die Unfallstelle kam. Der Gesamtsachschaden der Fahrzeuge dürfte bei über 13.000 Euro liegen.

