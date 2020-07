Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrer leicht verletzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Pedelecfahrer am Montag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 15.55 Uhr auf dem Grünen Weg gekommen, wo eine 73-jährige Niederländerin und ein 72-jähriger aus Laatzen zusammengestoßen waren. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus nach Winterswijk/NL.

