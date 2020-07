Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - In Clubheim eingedrungen

Heek (ots)

Softdrinks und Grillfleisch haben Einbrecher aus einem Vereinsheim in Heek gestohlen. Die Täter waren zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, gewaltsam in das Gebäude an der Straße "Im van Oerschen" eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren dursuchten die Unbekannten sämtliche Räume. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

