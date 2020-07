Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Brand geht noch glimpflich aus

Velen (ots)

Erst kokelte ein Kuscheltier, dann brannte der Kleiderschrank: Noch Glück im Unglück hatte am Montagnachmittag eine Familie in Velen, als es im Kinderzimmer des Hauses an der Letterhausstraße zu einem Brand kam - die Flammen waren rasch entdeckt und alle Personen konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Bewohner hatten noch selbst versucht, die Flammen zu löschen und angebrannte Gegenstände ins Freie zu schaffen. So blieb es bei einem Sachschaden von circa 500 Euro. Kräfte der Feuerwehr belüfteten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand entstanden, weil ein Kind unbemerkt mit Feuer gespielt hatte.

