Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Korrektur zu "Quad entwendet"

Reken (ots)

Zu einem Fehler ist es in der Überschrift der genannten OTS-Meldung vom heutigen Tage gekommen. Der beschriebene Diebstahl eines Quads hat sich am Sonntag nicht in Raesfeld ereignet, sondern in Reken.

