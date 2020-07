Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Handtaschenraub

Bocholt (ots)

Ein Unbekannter wollte am Freitag in Bocholt eine Handtasche an sich bringen. Eine 18-Jährige war gegen 07.20 Uhr zu Fuß von der Kölner Straße in die Borkener Straße eingebogen, als ihren Angaben zufolge ein Mann versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Dies sei misslungen, woraufhin sie der Unbekannte festgehalten und ans Gesäß gefasst habe. Als sich ein Auto genähert habe, sei der Mann geflüchtet. Beschreibung: circa 1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, ungepflegte Erscheinung. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

