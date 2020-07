Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Aggressive Frau muss ins Gewahrsam

Bocholt (ots)

In einer Gewahrsamszelle endete der Freitagabend für eine Frau in Bocholt. Seinen Anfang genommen hatte das Geschehen zuvor mit zwei Fällen von Ruhestörung, zu der die Polizei gerufen worden war. Beim ersten Einsatz gegen 18.35 Uhr blieb es noch bei einer Ermahnung an die 39-Jährige, sich ruhig zu verhalten. Der zweite Einsatz sollte gravierendere Folgen haben: Die Bocholterin bedrohte die Beamten mit einem Knüppel. Da sie sich nicht beruhigen ließ, aggressiv blieb und die Beamten beleidigte, fixierten diese die Frau und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Die Polizisten stellten Strafanzeige.

