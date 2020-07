Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Stadtlohn (ots)

Die Fahrt in Schlangenlinie hatte ihren Grund: Im alkoholisierten Zustand steuerte in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer in Stadtlohn seinen Wagen. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er auf der L572 unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ließ auf einen Blutalkoholwert von circa 1,1 Promille schließen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

