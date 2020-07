Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Elektrorad gestohlen

Reken (ots)

Ein Pedelec haben Diebe in der Nacht zum Samstag in Reken entwendet. Die Täter stahlen ein schwarz und orange lackiertes Elektrofahrrad vom Typ KTM Macina Fun 9 P5 im Wert von circa 2.900 Euro. Es hatte verschlossen in einem Garten an der Schumannstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinwiese an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

