Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher hebeln Tür auf

Heek (ots)

In den Neubau einer Kindertageseinrichtung sind Einbrecher in der Nacht zum vergangenen Freitag in Heek eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Stroot zu gelangen, hatten sie eine Tür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das Innere, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zu einem ähnlichen Vorfall war es bereits in der Vorwoche gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

