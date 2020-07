Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Pferd rutscht in Graben/Reiterin verletzt

Schöppingen (ots)

Verletzungen hat eine Reiterin am Sonntag in Schöppingen bei einem Unfall erlitten. Die 26-Jährige ritt gegen 15.05 Uhr in der Bauerschaft Ramsberg, als sich das Tier nach ersten Erkenntnissen rückwärts bewegte, dabei in einen Graben rutschte und die 26-Jährige unter sich begrub. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schöppingerin in eine Klinik, aus der sie zwischenzeitlich wieder nach Hause entlassen werden konnte. Das Pferd war unverletzt geblieben.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell