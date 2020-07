Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Scheiben an Pkw zerstört

Raesfeld (ots)

Die Heckscheibe und eine Seitenscheibe eines parkenden Wagens hat ein Unbekannter am Wochenende in Raesfeld eingeschlagen. Das Fahrzeug hatte zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Montag, 01.15 Uhr, auf einem Waldparkplatz an der Straße Hagenwiesen gestanden. Nach ersten Erkenntnissen hat der Täter nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell