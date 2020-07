Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wiederholt ohne Führerschein gefahren

Borken (ots)

Eine Fahrerlaubnis hatte sie nicht, ihr Motorroller war nicht zugelassen: Konsequenzen zieht die Fahrt nach sich, die eine 28-Jährige am Samstag in Borken unternommen hatte. Einem Polizeibeamten war das Fahrzeug in seiner Freizeit aufgefallen, als die Borkenerin damit gegen 20.40 Uhr auf der B70 unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle durch weitere hinzugezogene Beamte stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Zudem war an dem Motorroller nur ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Die 28-Jährige war in den vergangenen Monaten wegen ähnlich gelagerter Verstöße bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten, zuletzt erst in der vergangenen Woche. Vom Fahren hielt sie das jedoch nicht ab. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Motorroller sicher.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell