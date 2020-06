Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag, den 11.Juni 2020, gegen 08.35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Böseler mit seinem Kleinkraftrad die Ringstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hatte und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Am Donnerstag, den 11.Juni 2020, zwischen 11.48 Uhr und 11.51 Uhr befuhr eine 18-jährige aus Garrel mit ihrem Kleinkraftrad die Böseler Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 11.Juni 2020, gegen 15.55 Uhr befuhr ein 21-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, BMW die Loher Straße aus Godensholt kommend in Richtung Barßel. Ausgangs einer Rechtskurve kommt er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und fährt in einen dortigen Graben. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

