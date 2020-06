Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Vechta - Verdächtige Anrufe in Zusammenhang mit Lebensversicherungen

In den vergangenen Wochen erreichten die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehrere Meldungen von verdächtigen Anrufen. In Mühlen und Vechta meldete sich eine Person per Telefon, die sich als Mitarbeiter des Verbraucherschutzes ausgab. Man wolle Lebens-, Rentenversicherungen und Bausparverträge überprüfen. Bei den bisherigen Überprüfungen konnten die Angaben der Anrufer nicht verifiziert werden, sodass der Verdacht besteht, dass hier betrügerische Absichten zugrunde liegen könnten. Bislang ist noch kein Fall bekannt geworden, bei dem Personen einen Schaden erlitten. Die Polizei rät gegenüber Fremden am Telefon keine Angaben zu Vermögensverhältnissen zu machen. Außerdem sollte man sich niemals zur Herausgabe von Informationen oder Vereinbarung etwaiger Termine drängen lassen. Im Zweifel sollten die Daten der Kontaktpersonen, wie Namen, Erreichbarkeiten und Auftraggeber festgehalten werden.

