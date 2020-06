Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Margeritenstammes

Unbekannte Täter haben am 11. Juni 2020, in der Zeit zwischen 00.45 Uhr und 07.00 Uhr, in der Langenstraße aus einem vor einem Wohnhaus stehenden Blumenkübel einen etwa 80cm Margeritenstamm entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Baumarkt

Zwischen Mittwoch, 10. Juni 2020, 20.15 Uhr und Donnerstag, 11. Juni 2020, 07.45 Uhr kam es am Lankumer Ring zu einem Einbruch in einen Baumarkt. Bislang unbekannte Täter drangen in das Innere des Gebäudes ein und begaben sich anschließend zu den Büroräumlichkeiten. Diese wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter Bargeld erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

