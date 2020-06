Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Montag, 08. Juni 2020, 21.30 Uhr, und Dienstag, 09. Juni 2020, 14.00 Uhr, kam es in der Heinrichstraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendete die beiden Kennzeichen VEC-IV 25 von einem grauen Ford C-Max. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Visbek- Einbruch in Lagerraum

Zwischen Dienstag, 09. Juni 2020, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 10. Juni 2020, 16.00 Uhr, kam es in der Straße Hagstedt zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Lagerraum und entwendeten aus dieser Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta- Waldfläche geriet in Brand

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, gegen 00.13 Uhr, kam es in der Straße Langer Damm zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine ca. 20qm große Fläche mit Baumschnitt, Altholz sowie Bauschutt in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Vechta rückte mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Zu einem Personenschaden ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Ob es zu einem Sachschaden gekommen ist, muss geprüft werden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 10. Juni 2020, gegen 15.00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Diepholzer Straße Ecke Balzweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz bog von der Diepholzer Straße nach rechts in den Balzweg ein. Dabei missachtete dieser den Vorgang eines 52-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Diepholzer Straße in Richtung Vechta. Der 52-jährige bremste abrupt ab und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der 52-jährige leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Lohne- Brand von Unrat

Am Mittwoch, 10. Juni 2020, gegen 20.10 Uhr, kam es in der Straße Lerchental zu einem Brand. Eine bislang unbekannte Person entzündete Unrat in einem Betonmülleimer. Zudem geriet ein Teil einer angrenzenden Regenschutzhütte in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Lohne löschte den Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Eine vorsätzliche Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 10. Juni 2020, gegen 17.45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Falkenrotter Straße Ecke Pickerskamp zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta befuhr die Straße Pickerskamp in Richtung Falkenrotter Straße. An der Einmündung zur Falkenrotter Straße übersah diese einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta. Dieser befuhr mit einem Fahrrad den Radweg in nicht zulässiger Richtung. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich der 18-jährige leicht verletzte. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Lohne- Brand eines PKW-Außenspiegels

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, gegen 01.30 Uhr, geriet der Außenspiegel eines geparkten PKW in der Straße Rechtsweg in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Lohne, welche mit 12 Einsatzkräften ausrückte, konnte den Brand zügig löschen. Durch den Brand ist der Außenspiegel komplett zerstört worden. Darüber hinaus sind weitere Teile des PKW im Bereich der Brandstelle durch die Hitze beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 200 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kommt vermutlich eine vorsätzliche Brandlegung als Brandursache in Betracht. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

