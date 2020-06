Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Zwischen Montag, 08. Juni 2020, 21.30 Uhr und Dienstag, 09. Juni 2020, 14.00 Uhr kam es in der Straße Auf der Höhe zum Diebstahl von Pkw-Kennzeichen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete beide Kennzeichen VEC - IV 25, die zu einem Ford C-Max gehören. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Dienstag, 09. Juni 2020, 20.00 Uhr und Mittwoch, 10. Juni 2020, 04.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle am Mühlendamm. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und entwendeten Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Samstag, 06. Juni 2020, 11.45 Uhr und Sonntag, 07. Juni 2020, 11.00 Uhr kam es in der Straße Witten Dresch zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf das Grundstück eines Mehrparteienhauses und entwendete ein Damen-Pedelec, das unter einem Carport stand. Es handelte sich um ein Fahrrad der Marke Prophete, Modell Didi Thurau Alu City mit graphitgrauem Rahmen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 09. Juni 2020, wurde um 17.25 Uhr ein 57-jähriger Roller-Fahrer aus Dinklage auf dem Dinklager Ring kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, das dem Mann bereits 2015 die Fahrererlaubnis entzogen worden war. Außerdem stammte das Versicherungskennzeichen am Roller aus 2018 und war somit nicht mehr gültig. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 10. Juni 2020, wurde um 08.25 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Josefstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lutten - Diebstahl einer Handtasche auf Friedhof

Am Freitag, 05. Juni 2020, kam es gegen 13.45 Uhr auf einem Friedhof an der Großen Straße zum Diebstahl einer Geldbörse. Während eine 54-jährige Frau aus Lutten Grabpflegearbeiten durchführte, näherte sich ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad dem Fahrrad der Geschädigten. Hier entwendete er die Handtasche der Frau, die in einem Fahrradkorb lag. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad über die Oststraße, den Hohen Weg, die Meyerhofstraße, die Averdamstraße bis zu Straße Im Meerpool. An der Kreuzung Zur Wöhr warf er die Handtasche weg, sodass die Geschädigte, die ihn verfolgte diese wieder an sich nehmen konnte. Hier verlor sie die Spur des bislang unbekannten Täters. Dieser wird als osteuropäisch und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Es habe dunkle Oberbekleidung, kurze dunkle Haare und eine auffällig dicke Brille getragen. Er benutzte ein schwarzes Damenrad mit einem blauen Fahrradkorb. Auffällig war, dass der Fahrradständer während der Fahrt wiederholt über den Boden schleifte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell