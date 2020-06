Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Diebstahl von Leergutdosen und -kisten

Zwischen Montag, 08. Juni 2020, 19.00 Uhr, und Dienstag, 09. Juni 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Krapendorfer Kämpe zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von dem Gelände eines Getränkehändlers diverse Leergutdosen und Leergutkisten. In der Vergangenheit ist es zu gleichgelagerten Taten gekommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/ oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Molbergen/ Grönheim- Sachbeschädigungen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es in jüngster Vergangenheit im Bereich Molbergen zu mehreren Sachbeschädigungen. Zwischen Freitag, 29. Mai 2020, 16.00 Uhr, und Dienstag, 02. Juni 2020, 08.00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter im Bürgerpark in Molbergen drei Sitzbänke sowie zwei Mülleimer mit Farbe. Zwischen Freitag, 05. Juni 2020, 16.00 Uhr, und Montag, 08. Juni 2020, 08.00 Uhr, wurde ein Bushaltestellenhäuschen in der Lange Straße in Grönheim mit Farbe beschmiert. Zu einer weiteren Sachbeschädigung ist es zwischen Mittwoch, 03. Juni 2020, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 04. Juni 2020, 08.00 Uhr in der Straße Rohe Rien in Molbergen gekommen. Hier beschädigten bislang unbekannte Täter die Sitzbank eines Bushaltestellenhäuschens. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf ca. 770 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an einer Schule

Zwischen Montag, 08. Juni 2020, 18.00 Uhr und Dienstag, 09. Juni 2020, 13.00 Uhr kam es an der Osterstraße an einer Schule zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Statue mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

