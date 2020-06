Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Holdorf- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 09. Juni 2020, gegen 15.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jähirgen PKW-Fahrer aus Holdorf in der Große Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist gegen den 27-jährigen eingeleitet worden.

Visbek- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 09. Juni 2929, gegen 16.20 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem grünen Trecker die Hauptstraße in Richtung Goldenstedter Straße. Beim Durchfahren einer Kurve streifte der Trecker den Außenspiegel eines blauen Daimler GLE 205D. Der PKW war in einer Parkbucht abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

