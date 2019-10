Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kiosk aufgebrochen + Weiterer Fahrzeugaufbruch: Polizei sucht Zeugen + Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt + Mit über 2 Promille am Steuer gestoppt + Drei Verletzte bei Unfall zwischen Pkw

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Kiosk aufgebrochen

Langwedel. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag in einen derzeit ungenutzten Kiosk in der Etelser Bahnhofstraße. Sie beschädigten dabei eine Holztür und eine Glasscheibe einer weiteren Tür. Ob die Täter Beute an sich nahmen, bevor sie flüchteten, wird derzeit geprüft. Der Sachschaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei Langwedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04232/7617 um Hinweise auf verdächtige Umstände.

Weiterer Fahrzeugaufbruch: Polizei sucht Zeugen

Verden. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es zu einem weiteren Aufbruch eines Transportfahrzeuges, bei dem ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. In der Nacht kam es zu fünf weiteren Fahrzeugaufbrüchen im Stadtgebiet (wir berichteten). In diesem Fall war ein Mercedes Sprinter im Hoppenkamp das Ziel der Täter. Beute konnten die Diebe nach ersten Erkenntnissen nicht machen. Ob dieser Fall im Zusammenhang mit den weiteren Aufbrüchen steht, wird derzeit geprüft. Die Polizei Verden bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung auf verdächtige Umstände, die auch im Vorfeld der Tat beobachtet worden sein können. Zeugen setzen sich bitte unter 04231/8060 mit den Beamten in Verbindung.

Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Verden. Zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw kam es am Mittwochmorgen in der Achimer Straße, Ecke "Zum Thingplatz". Ein 69-jähriger Fahrer eines Opel wollte demnach von der Achimer Straße nach links in die Straße "Zum Thingplatz" abbiegen und übersah dabei scheinbar einen 32-Jährigen, der die Einmündung zu Fuß querte. Bei dem folgenden Aufprall verletzte sich der 32-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Opel entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Mit über 2 Promille am Steuer gestoppt

Ritterhude. Eine 72-jährige Fahrerin eines Volvo wurde am Mittwochabend von Beamten der Polizei Osterholz in der Brahmsstraße gestoppt. Bei der Kontrolle mit einem mobilen Alkomaten stellte sich heraus, dass die Frau einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille hatte. Der 72-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die nun ausgewertet wird. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein und leiteten außerdem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Drei Verletzte bei Unfall zwischen Pkw

Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall in der Betonstraße verletzten sich am Mittwochvormittag drei Personen, darunter ein 4-jähriges Kind, leicht und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 28-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr mit einer 4-jährigen Insassin an der Anschlussstelle Schwanewede von der A27 ab und wollte nach links auf die Betonstraße abbiegen. Dabei übersah er scheinbar einen Ford einer 24-Jährigen, die auf der Betonstraße in Fahrtrichtung Brundorf unterwegs war. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.000EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für eineinhalb Stunden kam es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen: Kurzfristig musste die Fahrbahn inklusive der Autobahnabfahrt voll gesperrt werden. Bis zur endgültigen Räumung der Fahrbahn mussten Teilsperrungen aufrechterhalten werden.

