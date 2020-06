Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 10. Juni 2020, gegen 16.10 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte einen PKW im Bereich Garrel zu kontrollieren. Als dem PKW-Fahrer, ein 48-jähriger aus Garrel, ein Anhaltesignal gegeben wurde, fuhr dieser zügig auf einen Parkplatz und versuchte, sich der Kontrolle zu Fuß zu entziehen. Der PKW-Fahrer konnte im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der PKW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diesem wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist gegen 48-jährigen eingeleitet worden.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 10. Juni 2020, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Cloppenburger Straße Ecke Beverner Straße ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) beabsichtigte von der Beverner Straße kommend die Cloppenburger Straße in Richtung Bevern zu überqueren. Die dortige Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht im Betrieb, zeigte gelbes Blinklicht. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt einer von rechts kommenden 45-jährigen PKW-Fahrerin aus Cloppenburg. Diese befuhr die Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 45-jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro. Der PKW der 45-jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

