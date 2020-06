Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Rasensprenger entwendet und PKW beschädigt

Zwischen Mittwoch, 10. Juni 2020, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 11. Juni 2020, 02.00 Uhr, kam es in der Margaretenstraße zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einem Grundstück einen Rasensprenger und zerkratzte einen grauen Renault Kangoo, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-93160) entgegen.

Donnerstag- Diebstahl aus Telefonshop

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter betraten den Shop eines Telefonanbieters und entwendeten zwei gesicherte Mobiltelefone aus einer Auslage. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Stadtpark. Bei den beiden Tätern handelte es sich um eine weilbliche und männliche Person. Die männliche Person wurde als ca. 172cm groß, dünn, bekleidet mit einem schwarzen Cap, einer Kapuze und einer Trainingsjacke beschrieben. Die weibliche Person trug eine blaue Jacke. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen- Müllhaufen entzündet

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, gegen 18.05 Uhr, kam es in der Straße Hainbrook neben einer im Bau befindlichen Tiermastanlage zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete eine bisher unbekannte Person einen Haufen mit Unrat. Durch die freiwillige Feuerwehr Löningen, welche mit 10 Einsatzkräften ausrückte, sind Reste des Müllhaufens gelöscht worden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Molbergen- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, gegen 18.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 38-jähirgen PKW-Fahrer aus Lindern in der Peheimer Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 38-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem PKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Garrel- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, gegen 14.40 Uhr, kam es auf der Beverbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus Garrel beabsichtigte von der Beverbrucher Straße nach rechts abzubiegen. Sie musste verkehrsbedingt abbremsen, um eine entgegenkommende Fahrradfahrerin auf dem Radweg durchfahren zu lassen. Ein dahinter befindlicher 62-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel bremste ebenfalls ab, ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Cloppenburg erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW des 62-jährigen auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß sodann auf den PKW der 51-jährigen geschoben. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich die 51-jährige und der 62-jährige leicht und wurden einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12000 Euro. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Molbergen- Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Zwischen Montag, 08. Juni 2020, 08.00 Uhr, und Donnerstag, 11. Juni 2020, 08.00 Uhr, kam es im Kneheimer Weg im dortigen Bürgerpark zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Sitzbank, einen Mülleimer und eine Betoneinfriedung mit Farbe. Der Gesamtschaden wird bislang auf 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) in Verbindung zu setzen.

Cappeln- Verkehrsunfall mit nicht fahrbereiten PKW

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, gegen 17.10 Uhr, kam es auf der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Arnsberg befuhr die Bakumer Straße in Richtung Bakum. In einer Linkskurve kam der 21-jährige aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast sowie einem Leitpfosten. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Löningen- Briefkasten beschädigt

Zwischen Mittwoch, 10. Juni 2020, 15.50 Uhr, und Donnerstag, 11. Juni 2020, 14.50 Uhr, kam es in der Bunner Straße bei einer dortigen Unterkunft einer sozialen Einrichtung zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Gemeinschaftsbriefkasten vor einem Büro, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell