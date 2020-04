Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer bei Unfall verletzt

Worms (ots)

Ein Fahrradfahrer wurde gestern bei einem Zusammenstoß mit einem PKW in Worms-Rheindürkheim verletzt. Der 36-jährige Mann befuhr gegen 17:30 Uhr die Rheinuferstraße aus Richtung Worms-Ibersheim kommend und wollte an der Einmündung Kirchstraße geradeaus über die abknickende Vorfahrtsstraße dem Straßenverlauf folgen. Die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW, der nach links in die Rheinuferstraße abbiegen wollte, achtete der Radfahrer nicht und prallte gegen das Auto des 39-Jährigen. Beim Sturz zog er sich Schürfwunden zu.

