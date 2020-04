Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Ermittlung der Brandursache

Worms (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4577423

Nach dem in der vergangenen Nacht ausgebrochenen Schwelbrand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stephansgasse hatte die Kripo Worms die Ermittlungen übernommen. Hierbei konnte die Brandursache anhand des Spurenbildes auf einen technischen Defekt an der Elektroinstallation im Bereich der Kellerdecke eingegrenzt werden. Mittlerweile sind auch die drei im Klinikum Worms untersuchten Personen wegen des Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Anwesen zurückgekehrt. Sie blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell