POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Nach der Rückkehr von der Skipiste bemerkten Urlauber am Sonntag den versuchten Einbruch in ihre Ferienwohnung am Fichtenweg. Zwischen 09 Uhr und 22 Uhr scheiterten die Täter an einem Fenster der Wohnung. Die Einbrecher schafften es nicht ins Gebäude einzudringen. Es entstand ein Sachschaden an dem Fenster. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstag und Montag eine Terrassentür eines Zweifamilienhauses am Liboriweg auf. Im Haus durchsuchen sie die beiden Wohnungen. Mit einem entwendeten Schlüssel konnten sie anschließend in einen Friseursalon auf der Möhnestraße einbrechen. Auch hier durchsuchten sie das Geschäft. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Bestwig: Ein Einbruch in die Schützenhalle in Heringhausen wurde der Polizei am Montag gemeldet. Zwischen Freitag und Montag hebelten unbekannte Täter eine Tür der Festhalle auf. Anschließend betraten sie das Gebäude. Angaben zur Beute können bislang nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

